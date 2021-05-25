ФСИН сообщает, что в Саратовской области в тюремной больнице 27 заключенных объявили голодовку

Утверждается, что от медицинской помощи они отказываются. Госпитализация никому не потребовалась.

В пресс-службе ФСИН рассказали, что осужденные не согласны с проведением обысков. Кроме тогО, они хотят получать посылки и передачи сверх установленного лимита. По факту происшествия проводится проверка. Сообщается, что лечебно-исправительное учреждение работает в штатном режиме.