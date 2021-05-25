Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое ближневосточное турне

В Иерусалиме запланированы переговоры с премьер-министром, министром иностранных дел и обороны Израиля. До 27 мая госсекретарь рассчитывает также встретиться с главой Палестинской национальной администрации, президентом Египта и королем Иордании.
2021-05-25T10:35:43+03:00
2021-05-25T10:55:52+03:00
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10:35, 25 мая 2021
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