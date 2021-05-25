ФБР и полиция начали расследование после того, как в дом сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с угрозами

ФБР и полиция начали расследование после того, как в дом сенатора-республиканца Рэнда Пола был доставлен пакет с неизвестным порошком и угрозами, — сообщает газета «Политико». Сам сенатор заявил, что воспринимает угрозы очень серьезно, так как уже не раз подвергался нападениям.
2021-05-25T10:35:16+03:00
2021-05-25T10:56:39+03:00
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10:35, 25 мая 2021
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