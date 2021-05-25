ФБР и полиция начали расследование после того, как в дом сенатора-республиканца Рэнда Пола доставили пакет с угрозами

ФБР и полиция начали расследование после того, как в дом сенатора-республиканца Рэнда Пола был доставлен пакет с неизвестным порошком и угрозами, — сообщает газета «Политико». Сам сенатор заявил, что воспринимает угрозы очень серьезно, так как уже не раз подвергался нападениям.