Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с завтрашнего дня, — объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Киеве подчеркивают, что ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации и решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Французская авиакомпания Эр Франс и финская Финнэйр объявили о приостановке полетов воздушном пространстве Белоруссии. Ранее это сделали Люфтганза и ЭйрБолтик. Сегодня к ним присоединились и Сингапурские авиалинии.