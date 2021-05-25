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10:05, 25 мая 2021

Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляцию на приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову.

Мифтахов был приговоре к 6 годам колонии по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в 2018 году. По версии следствия, он с группой лиц из политической ненависти разбил стекло, бросив файер в помещение, сама же дымовая шашка создала задымление.
Защитники аспиранта и сам подсудимый с этим не согласны в связи с тем, что дело строится на показаниях двух засекреченных свидетелей. При этом один из них за время расследования скончался еще до допроса в суде.
В поддержку Азата Мифтахова выступали академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, а также студенты, аспиранты и профессора разных ВУЗов. Они призывали освободить молодого математика и указывали, что наказание не соразмерно вменяемому ему преступлению.
Азат Мифтахов своей вины не признает. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка».

По делу вместе с Мифтаховым проходили также Елена Горбань и Андрей Ейкин. Оба они получили условные сроки.


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