Украина с завтрашнего дня прекращает авиасообщение с Белоруссией

Все больше авиакомпаний направляют свои самолеты в облет воздушного пространства Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске и задержанием белорусского оппозиционера. В Евросоюзе произошедшее назвали грубым нарушением норм безопасности международной гражданской авиации.

Решение о запрете полетов над Белоруссией на национальном уровне приняли Франция, Великобритания и Литва. Европейский совет лишь рекомендовал европейским перевозчикам избегать транзита через республику, после чего французская авиакомпания Air France, финский перевозчик Finnair и немецкая Lufthansa объявили, что последуют рекомендации. Также приостановили полеты голландская KLM, латвийская airBaltic, венгерская Wizz Air, шведская SAS а также польская LOT. Изменения в маршрут одного из своих рейсов изменила австрийская Austrian Airlines. Лидеры ЕС также запретили белорусским самолетом летать в воздушном пространстве Евросоюза и садиться в аэропортах содружества. После этого национальный перевозчик республики «Белавиа» был вынужден приостановить авиасооющение с Вильнюсом. Кроме того, Белавия отменила сегодняшний рейс Минск-Париж. Казахстанский перевозчик Air Astana должен был запустить прямой рейс в Минск в конце мая, но отказался от этого плана. В компании объяснили свое решение низкой загрузкой по этому направлению. Российские авиакомпании сообщили, что не будут вносить изменения в полеты, при этом стало известно, что самолет перевозчика «Ютэйр» из Москвы в Калининград летел в облет Белоруссии.

Белорусские власти называли причиной посадки самолета Ryanair предупреждение об угрозе теракта. Белорусские военные отрицают, что истребитель заставил пассажирский самолет приземлиться, — об этом заявил командующий ВВС Белоруссии Игорь Голуб.

Голуб подчеркнул, что все действия военных задокументированы.

Пилоты гражданской авиации имеют инструкции на случай перехвата в воздухе, — рассказал в эфире Эха пилот-инструктор Боинга-747, Кирилл.

Между тем, Польша рассчитывает получить доступ к черным ящикам самолета Ryanair чтобы выяснить, что происходило в воздухе и на борту самолета, — заявляет польский МИД.

В связи с инцидентом польская прокуратура возбудила дело по статьям «захват воздушного судна» и «незаконное лишение свободы».

Напомним, этим самолетом Ryanair летел журналист Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала НЕХТА, который стал главным источником информации о протестах в Белоруссии. Белорусские власти обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков. Он включен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Вчера вечером белорусские государственные СМИ опубликовали видео с Протасевичем, на котором он говорит о том, что сотрудничает со следствием и не имеет проблем со здоровьем. Отец Протасевича, Дмитрий уверен, что сына избивали в СИЗО — «он запуган и сильно волнуется» — сообщает издание Инсайдер.