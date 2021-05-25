Сегодня, в годовщину убийства Джорджа Флойда полицейскими президент США встретится в Белом Доме с семьей погибшего

Сегодня, в годовщину убийства Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе президент США Джо Байден встретится в Белом Доме с семьей погибшего. В Миннеаполисе тем временем состоятся памятные марши и митинги.

Президент США Джо Байден хотел подписать закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда к годовщине убийства чернокожего жителя Миннеаполиса, которое совершили четверо полицейских 25 мая 2020 года — и один из них, душивший Флойда коленом на шее девять с половиной минут Дерек Шовин уже был осужден по трем статьям об убийстве и сейчас дожидается вынесения наказания. С просьбой принять закон о реформе полиции, который бы отменил некоторые практики задержания, такие как удушение сзади, и увеличил ответственность полицейских, Байден обратился к Конгрессу в апреле. Но закон до сих пор не был принят — пройдя Палату Представителей, он застрял в Сенате. Сегодня семья Джорджа Флойда встретится со спикером Палаты Представителей демократом Нэнси Пелоси и другими членами конгресса от обеих партий, после чего по приглашению Байдена отправится в Белый Дом. Президент США находился в постоянной связи с семьей Джорджа Флойда и приветствовал обвинительный вердикт бывшему полицейскому Дереку Шовину.

Для принятия закона о реформе полиции имени Джорджа Флойда в Сенате необходимо 60 голосов, то есть демократам придется заручиться поддержкой как минимум 10-ти республиканцев. Сенаторы заявляют, что почти достигли договоренностей.