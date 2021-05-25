Правозащитный проект Gulagu.net прекращает свою работу на территории России

Организация не может так рисковать жизнью и свободой своих сотрудников, написал создатель проекта Владимир Осечкин. По его словам, решение было непростым, но после задержания бывшего главного редактора белорусского интернет-издания NEXTA Романа Протасевича, другого выхода нет. Правозащитник уверен, что ситуация с самолетом произошла в результате спецоперации российских и белорусских силовиков.

Gulagu.net при этом продолжит свою работу из европейской страны. Какой именно не уточняется. Кроме того, имена координаторов и сотрудников теперь будут скрываться в целях их безопасности. Часть ведущих координаторов в последние годы уже покинули Россию.

Сам Владимир Осечкин уехал во Францию в 2015 году после очередного обыска из-за обвинений в мошенничестве. Два года назад создателя правозащитного проекта заочно арестовали по другому уголовному делу. Следствие утверждает, что он якобы продавал страховые полисы, которые обеспечивали более безопасное пребывание в колонии. Владимир Осечкин неоднократно говорил, что возвращаться в Россию не планирует, а работу проекта на территории страны можно вести и удаленно без потери эффективности

Gulagu.net был создан в 2011 году. Он занимается противодействием пыткам и коррупции в системе ФСИН.