Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран
Ляйн не исключила, что будут обсуждаться и другие варианты.
В свою очередь, российский МИД призвал отказаться от двойных стандартов, — как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, страны ЕС, НАТО и ОБСЕ по другому реагировали на подобные события в других странах.
Тем временем, белорусские государственные СМИ показали видео с задержанным журналистом
Ранее мать Протасевича утверждала, что он находится в больнице в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. В МВД Белоруссии эту информацию не подтверждали.