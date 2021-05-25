Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, — заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС , на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказатсья от полетов над территорией Белоруссии. Сегодня этой рекомендации последовали французская Air France и финская Finnair. Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских властей, в том числе, экономические, — сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Ляйн не исключила, что будут обсуждаться и другие варианты.

В свою очередь, российский МИД призвал отказаться от двойных стандартов, — как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, страны ЕС, НАТО и ОБСЕ по другому реагировали на подобные события в других странах.

Тем временем, белорусские государственные СМИ показали видео с задержанным журналистом

Ранее мать Протасевича утверждала, что он находится в больнице в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. В МВД Белоруссии эту информацию не подтверждали.