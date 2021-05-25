По данным газеты «Коммерсантъ», Сергея Лаврова попросили добиться освобождения россиянки Софьи Сапега

По данным газеты «Коммерсантъ», члены президентского Совета по правам человека попросили министра иностранных дел Сергея Лаврова добиться освобождения россиянки Софьи Сапега. Это спутница журналиста Романа Протасевича. Ее также задержали после посадки самолета Ryanair в Минске. Сейчас девушка находится в минском изоляторе на Окрестино, — сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на мать Софии.
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