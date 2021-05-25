Белорусские государственные СМИ показали видео с задержанным журналистом Романом Протасевичем

Он говорит, что находится в СИЗО №1 Минска и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков.

На видео Протасевич также отмечает, что у него нет проблем со здоровьем и к нему относятся максимально корректно. Ранее мать Протасевича утверждала, что ее сын находится в одной из минских больниц в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Наталья Протасевич ссылалась на медиков.