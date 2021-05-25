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08:33, 25 мая 2021

Белорусские государственные СМИ показали видео с задержанным журналистом Романом Протасевичем

Он говорит, что находится в СИЗО №1 Минска и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков.
На видео Протасевич также отмечает, что у него нет проблем со здоровьем и к нему относятся максимально корректно. Ранее мать Протасевича утверждала, что ее сын находится в одной из минских больниц в критическом состоянии из-за проблем с сердцем. Наталья Протасевич ссылалась на медиков.


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