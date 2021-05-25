Лидеры стран Евросоюза выступили за введение новых санкций против белорусских властей

В том числе, экономические — в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «серьезные последствия». Лидеры ЕС приняли решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз, а также призвали европейских перевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

Российский МИД сообщил, что принял к сведению информацию о задержании в Минске журналиста Романа Протасевича. Это внутреннее дело Белоруссии, — подчеркивают на Смоленской площади. Кстати, 28 мая президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в Москве.

