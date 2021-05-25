Американский суд приговорил россиянина к 2,5 годам лишения свободы по делу о продаже персональных данных

Кирилла Фирсова признали виновным в торговле информацией с аккаунтов американских геймеров – сообщает агентствоРИА «Новости» со ссылкой на министерство юстиции. По данным ведомства на сайте, который он администрировал, продавались сведения, включавшие имена, адреса, номера телефонов и социального страхования граждан США. Фирсов, которого задержали в марте прошлого года, настаивал, что основной объем сделок проходил с аккаунтами россиян.