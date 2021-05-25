Лидеры Евросоюза призвали запретить белорусским авиакомпаниям летать в ЕС.

Некоторые государства и перевозчики уже приняли такое решение.

В целях безопасности пассажиров авиакомпании, работающие во Франции, больше не летают над воздушным пространством Белоруссии, заявил госсекретарь при министерстве транспорта страны. По словам Жана-Батиста Джеббари, разрешение на полеты для белорусской компании «Белавиа» также приостановлено. Аналогичное решение приняли и в Великобритании и Литве. Литовцы, помимо этого, рекомендовали своим гражданам покинуть Белоруссию в кратчайшие сроки.

Кроме того, крупные частные авиакомпании в последние сутки либо отменяли рейсы в Минск, либо облетали небо вокруг Белоруссии. Так, латвийская Air Baltic, нидерландская KLM и Немецкая Lufthansa заявили о приостановке полетов в Минск и над территорией Белоруссией.

Россия же сообщает, что авиасообщение со страной выполняются в штатном режиме. При этом самолет авиакомпании «Ютэйр» летел через воздушное пространство Латвии и Литвы, выполняя рейс Москва – Калининград, хотя ранее маршрут пролегал через Белоруссию.

Кроме того, казахская компания Air Astana объяснила отмену запуска прямого авиасообщения из Алматы в Минск низким спросом на билеты.



Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению Александра Лукашенко. Сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые находились на борту, задержали. Власти уверяют, что палестинское движение ХАМАС сообщило о бомбе. Сами радикалы заявляют в своей непричастности к инциденту.