В Лас-Вегасе разбился американский военный самолет

Истребитель «Мираж Ф-1» потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома. Летчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба авиабазы. Что стало причиной ЧП пока не известно. На место для расследования выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте.

По сведениям телеканала «Фокс-ньюс», воздушное судно упало неподалеку от начальной школы. Информация о разрушениях на земле не уточняется. Известно, что сейчас территория оцеплена.