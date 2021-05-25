В Таганском суде Москвы сегодня продолжат рассмотрение исков против интернет-компаний Google и Facebook

Российские власти утверждают, что эти корпорации не удаляют противоправные сведения.

Три административных протокола в отношении Google и еще восемь о предполагаемых правонарушениях социальной сети Facebook предстоит сегодня рассмотреть одному из мировых судей Таганского района. По каждому из этих документов американским компаниям грозит от восьмисот тысяч до четырёх миллионов рублей штрафов.

С какими именно публикациями связаны эти дела, в Роскомнадзоре не уточняли. Однако, по протоколам ведомства в последние месяцы различные социальные сети были оштрафованы за неудаление призывов к участию несогласованных акциях в адрес несовершеннолетних. Единственной иностранной интернет-компанией, которая обжаловала это решение суда, был «Твиттер» — он по трём протоколам обязан выплатить почти 9 миллионов рублей. После рассмотрения жалобы от социальной сети Таганский суд оставил это наказание без изменений.

Вчера американская компания Google впервые подала в суд на Роскомнадзор. Она пытается признать незаконными требования ведомства об удалении 12-ти видео о январских митингах в поддержку политика Алексея Навального.

В свою очередь в надзорном ведомстве после этого не исключили, что работу сервисов Google на территории России замедлят, если она не заблокирует доступ к запрещённой информации.