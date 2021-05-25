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07:04, 25 мая 2021

В России стартовала программа детского туристического кэшбека

Родители могут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом половины их стоимости. Речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч рублей. Покупка должна быть совершена с помощью платежной карты «Мир». Срок действия программы – до конца августа. Отправиться на отдых при этом можно будет по 15 сентября.
Кроме того, накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сроки запуска кэшбека за уже купленные путевки.
Чернышенко добавил, что по оценкам правительства общие расходы бюджета на программу составят 12 миллиардов рублей, из которых 5 уже выделены.


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