В России стартовала программа детского туристического кэшбека

Родители могут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом половины их стоимости. Речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч рублей. Покупка должна быть совершена с помощью платежной карты «Мир». Срок действия программы – до конца августа. Отправиться на отдых при этом можно будет по 15 сентября.

Кроме того, накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сроки запуска кэшбека за уже купленные путевки.

Чернышенко добавил, что по оценкам правительства общие расходы бюджета на программу составят 12 миллиардов рублей, из которых 5 уже выделены.