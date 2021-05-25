Американский президент пообещал принять меры из-за инцидента с экстренной посадкой самолета в Белоруссии

Джо Байден поддержал призыв ЕС ввести адресные экономические санкции и другие меры и поручил своей администрации выработать решения по привлечению к ответственности тех, кто причастен к ЧП с лайнером ирландской авиакомпании Ruanair. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее лидеры ЕС призвали закрыть воздушное пространство для Белоруссии. Кроме того, европейским перевозчикам было рекомендовано облетать страну, а Совету ЕС ввести дополнительные персональные ограничения и экономические санкции. Белорусские власти призвали освободить оппозиционера и сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые находились на борту.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению Александра Лукашенко. Власти уверяют, что о бомбе на борту сообщило палестинское движение ХАМАС. Сами радикалы заявляют в своей непричастности к инциденту.