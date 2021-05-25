Москва согласилась на саммит с Вашингтоном

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Совета безопасности России по итогам переговоров представителей двух стран в Женеве отмечает, что формально российские власти это сделали, указав, что встреча «стала важным этапом на пути подготовки планируемого мероприятия». Ранее ни в Кремле, ни в МИД не подтверждали, что Владимир Путин принял приглашение Джо Байдена.

Саммит лидеров, по некоторым данным, может пройти в середине июня в Швейцарии.