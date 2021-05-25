Президент Владимир Путин начнёт сегодня серию совещаний с представителями оборонно-промышленного комплекса

Как правило, они проводятся дважды в год.

В Сочи Владимир Путин должен будет встретиться с руководством Министерства обороны, а также с представителями и главными конструкторами ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент будет присутствовать на этих совещаниях очно. Что может стать основной темой этих встреч – пресс-секретарь не уточнил.

Как отмечает агентство ТАСС, подобные съезды в Сочи проходят раз в полгода. Во время предыдущей череды таких совещаний Владимир Путин объявил о почти полной готовности нового опорного пункта управления ядерными силами. Он, по словам президента, будет обладать практически абсолютной защитой и иметь возможность работать даже в условиях ядерной войны.

Также еще в минувшем марте Владимир Путин допускал и приватизацию некоторых предприятий, которые на регулярной основе срывают выполнения гособоронзаказа. Президент отмечал, что эта мера носит крайний характер.