Мосгорсуд проверит сегодня законность решения Лефортовского суда о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд ранее решил продлить арест журналиста до 7 июля. Однако защита не видит основания для содержания подзащитного под стражей. В связи с этим они решили оспорить постановление инстанции.

В день, когда Сафронову в очередной раз был продлен срок ареста был задержан и его адвокат – Иван Павлов. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ограничения не коснулись дела журналиста.

Иван Сафронов был арестован почти год назад по обвинению в государственной измене. При этом за все время обвиняемому так и не объяснили, в чем именно его подозревают. Известно лишь, что по версии следствия в 2017 году Сафронов якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Журналист своей вины не признает.

И сам Сафронов, и его защитники уверены, что дело напрямую связано с журналисткой деятельностью.