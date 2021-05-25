Федерация хоккея Белоруссии направит ноту в Международную федерацию после замены флага республики в Риге

Федерация хоккея Белоруссии направит ноту в Международную федерацию после замены флага республики на опппозиционный на чемпионате мира в Риге. Этот инцидент также стал поводом для высылки из республики латвийских дипломатов.

Замена государственного флага Белоруссии в пуле флагов стран-участниц турнира – ни что иное как попытка политизировать мировой хоккейный форум в Риге. Это прямо противоречит спортивному характеру чемпионата", — говорится в заявлении руководства Федерации хоккея Белоруссии. Там считают произошедшее» актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам". В организации глубоко возмущены тем, что, цитата, «в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств». Ранее в ответ на замену флага белорусский МИД заявил о высылке из республики латвийских дипломатов, назвав действия рижских властей «циничным попранием норм международного права» и «актом государственного вандализма». Власти Латвии объявили об аналогичном шаге до нормализации отношений между странами.

Замена флага была инициативой рижских властей. В администрации города пояснили, что этот жест — знак поддержки всем, кто подвергается репрессиям в Белоруссии.