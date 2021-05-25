Лидеры стран ЕС решили запретить белорусским перевозчикам полеты в Евросоюз

Такое решение было принято по итогам саммита в связи с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Кроме того европейским авиакомпаниям рекомендовали облетать Белоруссию, а Совету ЕС ввести дополнительные персональные ограничения и экономические санкции. Также главы государств призвали Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент, а белорусские власти – освободить оппозиционера и сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Самолет с Протасевичем на борту ранее посадили по личному распоряжению Александра Лукашенко. В Минске заверяют, что причиной стало сообщение о бомбе со стороны палестинского движения ХАМАС. Сами радикалы это отрицают.

После задержания Протасевича его мать сказал, что он находится в больнице в критическом состоянии. Однако в МВД заверили, что жалоб на здоровье с его стороны не поступало. Позже было опубликовано видео, в котором это подтвердил сам задержанный.

Между тем Родители Софьи Сапеги жаловались, что до сих пор не могут связаться с дочерью. Российский консул вскоре должен получить доступ к соотечественнице.