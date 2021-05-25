Американский суд приговорил россиянина к 2,5 годам лишения свободы по делу о продаже персональных данных

Кирилла Фирсова признали виновным в торговле информацией с аккаунтов американских геймеров – сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции. По данным ведомства на сайте, который он администрировал, продавались сведения, включавшие имена, адреса, номера телефонов и социального страхования граждан США. Фирсов, которого задержали в марте прошлого года, настаивал, что основной объем сделок проходил с аккаунтами россиян.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Это акт терроризма. Что дальше? Пилоты «Райнэйр» до последнего старались быстро покинуть воздушное пространство Беларуси и развернулись когда с «МиГа» поступило указание садиться под угрозой применения оружия и уничтожения. Что из этого следует? Что со вчерашнего дня Лукашенко — международный преступник, государственный террорист…