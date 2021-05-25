Государственные СМИ предлагают освободить от обязанности отчитываться об иностранном финансировании

Соответствующий законопроект подготовило министерство цифрового развития, сообщает агентство «Интерфакс». В ведомстве обосновывают это тем, что «попытки повлиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только отношении коммерческих СМИ, не имеющих государственного финансирования». Как считают авторы поправок, изменения не повлияют на права граждан в области свободного получения информации и права компаний на равные возможности для конкуренции.
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