Лидеры ЕС поручили подготовить доклад об отношениях с Россией

Глава дипломатии Жозеп Боррель должен будет сделать это к плановому саммиту в июне. Это следует из заявления по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Глава Еврокомисии посетовала на отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в отношениях между Москвой и Европой. Общая тенденция становится только хуже. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Россия бросает вызов ценностям и интересам ЕС путем саботажа, дезинформации и кибератак. При этом глава ЕК заметила, что стороны тесно связаны и остаются соседями и важными торговыми партнерами.