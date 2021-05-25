Правозащитный центр Gulagu.net приостанавливает работу в России

После инцидента с самолетом, на борту которого находился экс-главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич организация полностью переносит всю работу с видеоархивом, документами и обращениями на территорию Европы, в места, удаленные от границ с Россией более чем на 3 тысячи километров – об этом говорится на сайте организации. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин называет случившееся «пиратским захватом» КГБ, СВР и ФСБ, который, по его словам, свидетельствует о том, что «Лукашенко и Путин готовы действовать открыто с целью расправы над неугодными».

На днях в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Протасевича и его девушку, находившихся на борту, задержали.