В правительстве обсудят увеличение срока службы электроники до 10 лет

В стране может быть внедрен еврорегламент на производство таких товаров, пишет издание РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Виктории Абрамченко. Изначально инициатива исходила от Министерства природных ресурсов. В ведомстве указали на правила, вступившие в силу в Европе, согласно которым, производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в течение 7-10 лет. Пока речь идет только о бытовой технике, но вскоре закон могут распространить на смарфтоны и ноутбуки.

Участники рынка в свою очередь отмечают, что покупатели зачастую меняют гаджеты не из-за поломки, а из-за того, что они «морально устаревают».