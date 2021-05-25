Суд в Зимбабве постановил перезахоронить тело экс-президента Роберта Мугабе на кладбище национальных героев

Оно должно быть эксгумировано не позднее 1 июля – заявил председатель суда, рассматривающий иск, поданный сторонниками бывшего главы государства. Мугабе, возглавлявший Зимбабве непрерывной в течение 37 лет с момента провозглашения независимости, умер в позапрошлом году. Он должен был быть погребен в столице Хараре, но семья решила похоронить его в родной деревне.

Как отмечает агентство ТАСС, решение об эксгумации принял традиционный суд, который является частью неформальной юридической системы страны. Его решения обычно выполняются жителями Зимбабве, однако семья Мугабе уже сказала, что не признает юрисдикцию суда над своей деревней.