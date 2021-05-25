Суд в Москве сегодня рассмотрит административные дела в отношении Facebook и Google

Компаниям грозят многомиллионные штрафы по обвинению в неудалении запрещенной информации в интернете. В отношении Facebook выписано 8 протоколов на общую сумму 32 миллиона рублей, в отношении Google – три на сумму 12 миллионов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В начале марта крупные штрафы уже получили Mail.ru, Twitter, Telegram и Tik-Tok. Претензии касались призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях – такие публикации были размещены в соцсетях.