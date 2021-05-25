В России стартовала программа детского туристического кэшбека

Родители могут приобрести путевки в детские лагеря с возвратом половины их стоимости. Речь идет о сумме, не превышающей 20 тысяч рублей. Покупка должна быть совершена с помощью платежной карты «Мир». Срок действия программы – до конца августа. Отправиться на отдых при этом можно будет по 15 сентября.

Разработать программу детского кэшбека в ходе послания Федеральному собранию поручил президент Владимир Путин. По оценкам правительства общие расходы бюджета составят 12 миллиардов рублей.