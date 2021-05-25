Франция приостановила разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа»

Об этом в твиттере написал государственный секретарь транспорта, также обратившийся к местным перевозчикам с просьбой не совершать полеты над территорией Белоруссии.

На аналогичные меры ранее пошла Великобритания. Закрыть воздушное пространство для Белоруссии по итогам саммита ЕС призвали европейские лидеры. Такое решение было принято в связи с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. На его борту находились оппозиционер и сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега – их задержали. Самолет посадили по личному распоряжению Александра Лукашенко. В Минске настаивают, что о бомбе на борту сообщило палестинское движение ХАМАС. Сами радикалы это отрицают.