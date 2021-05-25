Мировое сообщество выразило обеспокоенность из-за ситуации в Мали

В совместном коммюнике, опубликованном на сайте Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в западноафриканской республике западные страны решительно осудили попытку государственного переворота, которая произошла в стране после назначения членов нового переходного правительства. Они также потребовали освободить президента и премьер-министра и подчеркнули, что задержавшие их военные будут нести личную ответственность за их безопасность.

Накануне вечером стало известно, что руководство Мали насильно вывезли на армейскую базу. Их статус пока неизвестен. В прошлом году страна пережила военный переворот. При этом военные заверили международное сообщество в том, что в течение двух лет передадут власть гражданским институтам.