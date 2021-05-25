Глава Коми в ответ на слова возмущенных жителей о необходимости обратиться к президенту сказал: «Для вас я — Путин»

Так Владимир Уйба ответил на недовольство жителей, высказанное из-за разлива нефти а Ошском месторождении. Видеозапись встречи опубликована в YouTube-канале «Новая Республика». Глава региона попросил жителей сформировать перечень вопросов, добавив, что не надо связывать их с «сегодняшней ситуацией с нефтью». Собравшиеся сказали, что делают это каждый год, и некоторые выразили мнение, что теперь надо писать напрямую Владимиру Путину, после чего губернатор и произнес эту фразу.

На позапрошлой неделе в городе Усинске нефтепродукты попали в реку из-за разгерметизации трубопровода. Местные власти ввели режим ЧС.