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03:06, 25 мая 2021

Новгородский суд назначил оппозиционному политику Юлии Галяминой семь суток ареста

Ее признали виновной в неповиновении сотруднику полиции во время разгона всероссийского форума муниципальных депутатов. Об этом пишет газета «Коммерсант». По версии силовиков, Галямина отказалась прекратить мероприятие для проверки соблюдения санитарных норм. Еще нескольким участникам съезда назначили штрафы и обязательные работы.
Съезд решили провести в ответ на силовой разгон форума «Муниципальная Россия» в Москве. В преддверии мероприятия новгородского губернатора обвинил в попытке сорвать встречу. В регионе внезапно были ужесточены коронавирусные ограничения и ограничена численность частных публичных мероприятий.


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