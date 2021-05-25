Члены СПЧ обратились в МИД из-за задержания в Белоруссии россиянки Софии Сапеги

Она летела из Афин в Вильнюс вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, когда борт ирландской компании Ryanair экстренно сел в Минске. Оппозиционер в распространенном позже видеообращении сказал, что дает признательные показания по делу об организации беспорядков в Минске.

Как пишет газета «Коммерсант», члены СПЧ обратились во внешнеполитическое ведомство после того, как родители Сапеги накануне днем сказали, что не могут связаться с дочерью с момента задержания. Между тем российское посольство в Минске сообщило, что консул встречался с ними и рекомендовал адвоката, а также в ближайшее время ожидал получить доступ к задержанной.