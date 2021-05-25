Суд в Москве продлил задержание тренера по фигурному катанию Дениса Егорова еще на 72 часа

Ранее он выстрелил в голову своей коллеге из сигнального пистолета. Как сообщает агентство ТАСС, следствие просит отправить мужчину под арест. В его отношении заведено уголовное дело о хулиганстве.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Сообщалось, что пострадавшая и ее знакомая пришли к Егорову, чтобы договориться о тренировках. Мотивы Егорова, выстрелившего в женщину неизвестны. Раненая госпитализирована. Телеканал РЕН ТВ передает, что тренер ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.