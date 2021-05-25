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02:06, 25 мая 2021

Центральный детский магазин на Лубянке сегодня возобновит работу после временного закрытия из-за санитарных нарушений

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В прошлую пятницу суд признал владельца магазина виновным в нарушении профилактики коронавируса. Поводом стала устроенная ранее автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», на которую пришли порядка 5 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих мероприятие пришлось прервать. В пресс-службе ЦДМ сообщили, что после инцидента администрация магазина работает над внедрением системы автоматического контроля посетителей.


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