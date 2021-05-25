От школьников не будут требовать результат теста на короанвирус перед сдачей ЕГЭ

Это следует из разъяснений, опубликованных на странице Росздравнадзора в Facebook. Кроме того, учащимся не нужно надевать маски и перчатки – средства индивидуальной защиты обязательны только для организаторов экзамена и наблюдателей. Ведомство указывает, что решение о допуске школьника должен будет принимать медицинский работник. При входе на экзаменационный пункт, у экзаменуемых измерят температуру.

В этом году выпускные школьные экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.