Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, несоблюдающим закон

Глава ведомства Андрей Липов в интервью газете «Коммерсант» сказал, что сейчас власти пытаются решить спорные вопросы в этой сфере. Еще в 2017 году VPN-сервисам запретили предоставлять доступ к сайтам, включенным в России в реестр запрещенных. За исполнением требований был замечен сервис от «Лаборатории Касперского», однако ряд других компаний отказался исполнять предписание.

VPN – технология, позволяющая подключаться к частной сети через интернет. Ее нередко используют для обхода блокировок сайтов.