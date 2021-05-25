Европейские лидеры призвали закрыть воздушное пространство для Белоруссии

Такое решение было принято по итогам саммита в связи с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Кроме того европейским перевозчикам было рекомендовано облетать Белоруссию, а Совету ЕС ввести дополнительные персональные ограничения и экономические санкции. Также главы государств призвали Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент, а белорусские власти – освободить оппозиционера и сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Самолет посадили по личному распоряжению Александра Лукашенко. В Минске настаивают, что о бомбе на борту сообщило палестинское движение ХАМАС. Сами радикалы это отрицают.