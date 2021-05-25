В России решили не продавать первый набор конструктора Lego, посвященный ЛГБТ-сообществу

Об этом со ссылкой на представителя компании передает телеканал «Дождь». Она пояснила, что в России и странах СНГ Lego планирует запуск других продуктов, а возможность продажи набора под названием «Все прекрасны» рассмотрит позже в этом году.

Набор, о котором идет речь, состоит из 11 фигурок разного цвета, семь из них окрашены в цвета радуги, три – в цвета трансгендерного сообщества – белый, светло-голубой, розовый. Еще две фигурки – черная и коричневая; они подчеркивают разнообразие оттенков кожи человека.