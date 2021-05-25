Россиянина, признавшегося в кибератаке на компанию Tesla в США приговорили к уже отбытому сроку

Егор Крючков провел в тюрьме 10 месяцев. Кроме того, как сообщает агентство РИА Новости, суд предписал депортировать россиянина и наложил на него штраф в размере почти 15 тысяч долларов, который, впрочем, ему не придется платить, если у осужденного не найдется таких денег.

Крючков ранее признал себя виновным в попытке взломать компьютерную сеть Tesla. Основатель компании по производству электромобилей Илон Маск сказал, что целью злоумышленника было предприятие в штате Невада.