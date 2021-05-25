Палестинское движение ХАМАС отвергло свою причастность к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

Представитель радикалов заверил агентство Рейтер в том, что они не прибегают к таким методам и назвал подобные обвинения попыткой демонизировать движение.

Ранее белорусские власти утверждали, что сообщение о минировании лайнера ирландской авиакомпании поступило от неких «солдат ХАМАС», якобы потребовавших прекращения огня в секторе Газа. В результате самолет, летевший из Афин в Вильнюс, сел в Минске. Находившихся на борту сооснователя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали.

После этого европейские лидеры призвали закрыть воздушное пространство для Белоруссии