Выпускникам не понадобится тест на коронавирус или справка о вакцинации для сдачи ЕГЭ

Старшеклассник должен быть в списке сдающих, иметь при себе паспорт, на входе у него замерят температуру, рассказали в Рособрнадзоре. Справка ему понадобится только в том случае, если у выпускника есть хроническое заболевание, которое вызывает повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ. В требованиях Рособрнадзора также не говорится, что ученик на экзамене должен быть в маске и перчатках, если такие правила не установлены в регионе. В этом году экзамен сдается по упрощенным правилам. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для поступления в университеты нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам. Однако для получения аттестата достаточно будет только результатов госэкзамена по русскому языку.