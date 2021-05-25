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00:08, 25 мая 2021

Выпускникам не понадобится тест на коронавирус или справка о вакцинации для сдачи ЕГЭ

Старшеклассник должен быть в списке сдающих, иметь при себе паспорт, на входе у него замерят температуру, рассказали в Рособрнадзоре. Справка ему понадобится только в том случае, если у выпускника есть хроническое заболевание, которое вызывает повышенную температуру и симптомы, схожие с симптомами ОРВИ. В требованиях Рособрнадзора также не говорится, что ученик на экзамене должен быть в маске и перчатках, если такие правила не установлены в регионе. В этом году экзамен сдается по упрощенным правилам. Для одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменили на государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для поступления в университеты нужно будет сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам. Однако для получения аттестата достаточно будет только результатов госэкзамена по русскому языку.


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