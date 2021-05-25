Роскомнадзор поставил ультиматум Google

Если компания не удалит материалы, претензии к которым возникли у ведомства, ей грозит штраф, а в перспективе – замедление доступа к сервисам. Срок исполнения требований истекает сегодня.

Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям, утверждают в Роскомнадзоре. Там подчеркивают, что Google не удалят от 20 до 30% ссылок на запрещенные материалы в поисковике, среди них – призывы к участию в несогласованных протестных акциях и «иной экстремистский и деструктивный контент». Претензии есть и к содержанию роликов на видеохостинге YouTube, Всего в адрес администрации Google направили более 26 тысяч уведомлений. Если компания не ограничит доступ к такой информации, ее оштрафуют на несколько миллионов рублей. При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до десятой доли совокупного размера годовой выручки компании. Помимо этого, в Роскомнадзоре допустили, что могут принять меры по замедлению трафика Google, поскольку ведомство не устраивает, что платформа не соблюдает сроки удаления и фильтрует не весь запрещенный в России контент. Ранее Google оспорила в суде требование Роскомнадзора об удалении материалов с призывами к участию в митингах.

Надзорное ведомство пригрозило замедлением и другим популярным платформам. До этого ограничения применялись к Twitter, их частично сняли после того, как сервис удалил большую часть материалов по требованию РКН.