Правозащитный проект Gulagu.net приостанавливает работу в России

Как рассказал интернет-изданию «Открытые медиа» руководитель организации по борьбе с пытками в учреждениях тюремного ведомства Владимир Осечкин, они уже эвакуировали часть команды из страны. По его словам, к такому решению его привело случившееся с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. Сайт Gulagu.net и горячая линия продолжат работать, но на сайте будут скрыты личные данные координаторов.
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