Европейский союз запретит полеты в своем воздушном пространстве авиакомпаниям Белоруссии

На саммите глав ЕС принято решение также рекомендовать европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой республики. Такое решение должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Участники саммита также призвали провести международное расследование инцидента с самолетом компании Ryanair, которые вынудили сесть в Минске, а потом был задержан летевший на нем бывший главный редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом рассказала и о других мерах воздействия на Минск:

«Роман Протасевич должен быть освобожден немедленно. И мы направим все усилия на то, чтобы заставить режим уважать свободу медиа, свободу прессы и свободу мнений. И, еще, у нас есть инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической».

Тем временем белорусское государственное телевидение опубликовало видеозапись с Протасевичем из СИЗО.

Наблюдатели говорят, что на лице задержанного виднеются следы, возможно побоев. Кроме того, вместе с Протасевичем накануне была задержана его спутница, гражданка России София Сапега. Сейчас она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина.