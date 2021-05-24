Саммит ЕС призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Белоруссии

Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Белоруссии. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, сообщает ТАСС

Лидеры стран ЕС сейчас обсуждают шаги против Минска. О проведении саммита ранее рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель не стал уточнять, каких именно ограничения планируется вводить. По данным агентства Reuters это могут быть ограничения на полеты в Европу белорусского перевозчика «Белавиа», и ограничение на пролет европейских лайнеров над Белоруссией. Кроме того, не исключены меры против белорусского авиапрома.

Между тем, казахская авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов в Минск. О причинах такого решения представители перевозчика не говорят, пишет интернет-издание inform-бюро. В течение дня ряд европейских авиакомпаний также объявили о том, что отказываются от маршрутов через белорусское воздушное пространство. Это связано с воскресным инцидентом, когда белорусские власти заставили совершить просадку самолет с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA на борту Романом Протасевичем.