Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге, по мнению местных властей, позволяет провести матчи ЧЕ по футболу

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге, по мнению местных властей, позволяет провести матчи Чемпионата Европы по футболу. Несмотря на рост заболеваемости положение не настолько тяжелое, чтобы отменять мероприятие, сказали в городском управлении Роспотребнадзора. Там пока затруднились предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Чиновники предположили, что нынешний рост является следствием поведения людей в майские праздники.

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня. Санкт-Петербург примет 6 матчей группового этапа и один четвертьфинал.